Министерство по делам ветеранов и временно оккупированных территорий планирует рассмотреть возможность выплаты пенсий для украинцев на неподконтрольных территориях при помощи международных организаций.

Об этом заявила министр и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в интервью изданию LB.ua.

"Мы не должны финансировать террористов, но должны обеспечить права пенсионеров, которые даже учитывая болезни не могут приехать на подконтрольные территории. Надо находить механизмы с помощью международных организаций. Мне говорили, что Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям. Мы также будем работать, искать эти пути и механизмы", - сказала Коляда.

Ранее сообщалось, что в Пенсионном фонде России будут выплачивать пенсии на Донбассе и разъяснили, как пенсионеры Донбасса могут получать пенсии.

Еще мы писали, как формируются пенсии и что влияет на размер пенсии по возрасту.