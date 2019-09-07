Сегодня Киев и Москва провели масштабный обмен пленными. Его онлайн-хронику вела "Страна".

Среди освобожденных - множество известных, медийно раскрученных персон: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Кирилл Вышинский, Владимир Цемах и другие.

"Страна" разбиралась, как проходил обмен, а также, означает ли это прорыв в отношениях России с Украиной и в плане мирного процесса на Донбассе.

Как готовили обмен

Еще в ходе первой телефонной беседы с Владимиром Путиным Зеленский поднимал вопрос обмена. Позже, уже после возвращения заключенных, украинский президент заявит, что именно с российским коллегой смог решить этот вопрос.

В период предвыборной кампании в Украине представители команды Зе намекали, что обмен вот-вот состоится. Однако, этого не случилось.

После выборов слухи об обмене на время заглохли. Но активизировались в середине августа после встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона. О том, что масштабный обмен не за горами тогда же заявил и Владимир Зеленский, не называя конкретной даты.

30 августа ожидание обострилось настолько, что после нескольких сообщений в соцсетях и перепостов официальными лицами, журналисты съехались в аэропорт "Киев", туда же выехали и родственники некоторых украинских моряков, но информация не подтвердилась.

Однако начали происходить освобождения из-под стражи лиц, которые могли быть в списках на обмен. И стало понятно, что фальстарт если и был, то небольшой.

Еще до фейкового обмена под личное обязательство освободили Кирилла Вышинского. А 5 сентября суд выпустил из СИЗО подозреваемого в госизмене и работе на ФСБ офицера ВСУ Александр Ракушина. Его готовили к обмену. В тот же день, в преддверии большого обмена, Киев отпустил Владимира Цемаха, которого ранее называл ключевым свидетелем по катастрофе MH17.

На днях президент России Владимир Путин впервые подтвердил, что Россия и Украина подошли к финализации переговоров по обмену удерживаемыми лицами, и что обмен будет масштабным. Об этом же сказал и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который встретился с президентом России.

О том, что обмен будет именно 7 сентября заявил адвокат удерживаемых в Украине заключенных Валентин Рыбин. Это подтверждали и источники "Страны".

Кого и как обменяли

Обмен происходил так: из Москвы и Киева одновременно вылетели пустые самолеты. Приземлившись, они взяли на борт предназначенных на обмен людей и так же синхронно вылетели домой.

В Украине заключенных встречал президент Владимир Зеленский, а также главы СБУ, МВД и Генпрокуратуры.

Президент рассказал, что обменять людей удалось благодаря диалогу с Владимиром Путиным. Зе назвал этот диалог первым этапом к разморозке отношений между странами и вообще старательно избегал критики в адрес Кремля. Зеленский также назвал, что дальнейшие шаги - это обмен "всех на всех" и разведение сил на двух новых участках фронта: в Петровском и Золотом.

То есть, это как раз один из пунктов, на выполнении которого настаивает Россия для встречи в Нормандском формате. Другие пункты, касаются выполнения политической части Минских соглашений по "формуле Штайнмайера", но об этом мы скажем ниже.

Полный список тех, кто прибыл в Украину по обмену, "Страна" уже опубликовала.

Среди них - все громкие имена, освобождения которых требовал Киев: Сенцов, Сущенко, Кольченко, Балух, Гриб и другие. Их помиловал российский президент. А также в полном составе захваченные в Керченском проливе моряки. Их отпустил российский суд под поручительство омбудсмена из Украины Людмилы Денисовой.

Что же до тех, кого выдали России - пока официально их список не опубликован. Но известно, что среди них - Кирилл Вышинский, Владимир Цемах, Евгений Мефедов и многие другие.

Неофициально они перечислены в сообщениях СМИ.

Означает ли этот обмен начало разрядки в отношениях Украины и России, а также подвижки по Донбассу?

Многие сейчас воспринимают обмен как первую ласточку потепления отношений между Россией и Украиной, следствием которых станут подвижки к миру на Донбассе.

В тоже время, стоит отметить, что это далеко не первый обмен. Предыдущий был в декабре 2017 года, причем еще более масштабный (Украина отдала 233 человека, а сепаратисты 74).

На этом обмене тогда сильно пропиарился Порошенко, но, как мы все знаем, ни к какой разрядке это не привело. Скорее наоборот.

Сейчас, однако, есть принципиальные отличия. Во-первых, обмен осуществляется не между Украиной и непризнанными "республиками" Донбасса, а между Россией и Украиной. Во-вторых, в него включены знаковые лица, вопрос по которым не решался годами.

Ну и в-третьих, внутри- и внешнеполитическая ситуация поменялась.

В Украине новый президент - Владимир Зеленский. Который пришел к власти как "президент мира" и поэтому ему нужно показать прорыв на "мирном" направлении.

Но, что еще более важно - наметилось потепление в отношениях между Россией и Западом. Точнее, обозначилось стремление к такому потеплению.

Особенно ярко в этом вопросе проявляется позиция Эммануэля Макрона, который в унисон с Дональдом Трампом начал требовать вернуть РФ в "большую семерку" и заговорил о "стратегическом альянсе" с Москвой.

Зачем это Западу - в принципе понятно. Часть аргументов президента Франции "Страна" уже публиковала. Они сводятся к тому, что Европа без России проиграет глобальную конкуренцию с США и Китаем.

Есть стремление наладить отношения с Москвой и у Трампа. Но у него другой мотив - чтоб не допустить дальнейшего сближения России и Пекина.

Кремлю тоже нужно нормализация отношений с Западом, чтобы избавиться от санкций.

Однако на пути этой нормализации стоит ряд проблем. И, в первую очередь, украинский вопрос - незаконченная война на Донбассе.

У Москвы позиция по этому вопросу известна - Киев должен выполнить политическую часть Минских соглашений. То есть, дать особый статус Донбассу, провести там местные выборы и объявить амнистию. С последующей мирной реинтеграцией неподконтрольных территорий в Украину. Что будет означать выполнение Минска и откроет дорогу к снятию санкций с РФ.

Зеленский же неоднократно заявлял, что особый статус и амнистию объявлять не хочет (хоть за изменение Конституции по особому статусу проголосовали в первом чтении еще при Порошенко в августе 2015 года). Россия, в ответ, апеллирует к Западу, чтоб тот повлиял на Киев.

Запад же просит Москву показать мирный настрой, чтоб было понятно, что в Кремле хотят примирения. Вот в рамках этого "показа мирного настроя" и осуществляется обмен пленными.

И само по себе то, что он осуществлен, и десятки людей вышли на свободу и вернулись домой, грандиозный успех.

Но означает ли это, что будет запущен и мирный процесс на Донбассе - другой вопрос.

У украинской власти есть сейчас две альтернативы. Первая - записать освобождение моряков себе в актив, сделать на этом громкий пиар и больше никаких других принципиальных шагов по миру на Донбассе не совершать (как это, в свое время, делал Порошенко).

В таком случае, принципиально ничего не поменяется. И будет упущен шанс на мир, появившийся сейчас из-за желания Запада и России урегулировать конфликт.

Вторая альтернатива - начать пусть и постепенное, но движение по политическому урегулированию на Донбассе. Все возможности для этого у Зеленского есть. У него в Раде стабильное большинство депутатов. Которое вполне может быть увеличено и до 300 голосов для внесения изменений в Конституцию относительно особого статуса.

Понятно, что для президента есть и риски. В первую очередь - сопротивление националистов и сторонников экс-президента Порошенко.

Однако, тут нужно делать выбор. Хочет ли он начать движение к миру или нет. И если хочет, то тогда нужно уже сейчас заниматься наведением порядка в стране, приструнить радикальные организации, а также привлечь к ответу топов из прошлой власти.

Готов ли на это Зеленский - непонятно. Пока что усилия власти сосредоточены на совсем другом направлении - на попытках закрыть телеканал NewsOne как раз за призывы к миру на Донбассе.

Помимо NewsOne по угрозой закрытия находятся и другие телеканалы. владельцами которых являются представители партии "Оппозиционная платформа За жизнь". А самой партии президент лично пообещал большие проблемы в своем фильме про 100 дней президентства. В России это уже вызвало резко негативную реакцию. Путин посоветовал Зеленскому, не преследовать оппозицию и не становится на "грабли Порошенко", а близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков, заявил, что Медведчук сыграл большую роль в организации обмена пленных и российская власть продолжает ему доверять, несмотря на его проблемы в отношениях с президентом Украины.

"Медведчук находится под сильным прессингом властей Украины. Причины этого давления понятны - команда президента Владимира Зеленского остается под исключительным влиянием Игоря Коломойского, а тот, в свою очередь, очень хочет поставить под свой личный контроль все экономические отношения с Россией и поэтому хотел бы выдавить Медведчука с площадки переговоров между двумя странами. Последние события показывают, что у него это не получится. Взаимное освобождение задержанных во многом произошло благодаря Медведчуку. Российское руководство продолжает доверять Медведчуку и никогда не будет доверять Коломойскому, стоявшему у истоков антироссийской политики Киева последних пяти лет", - сказал Чеснаков.

Что могут рассказать вернувшиеся моряки?

Отдельный вопрос - какие процессы в самой Украине может вызвать этот удачный обмен пленными.

Во-первых, он уже вызвал довольно сдержанную реакцию сторонников Порошенко - они не спешат сильно хвалить Зеленского.

Возможно, потому, что вернувшиеся в Украину моряки - могут стать свидетелями по делу о попытке узурпации власти, открытому на Петра Порошенко ГБР. Производство расследуется по инциденту в Керченском проливе, когда моряки и попали в плен.

Заявитель по делу Андрей Портнов считает, что Порошенко отправкой моряков к берегам Крыма пытался развязать конфликт с Россией, ввести военноое положение и отложить президентские выборы.

Теперь возвращенные моряки могут дать показания по этому делу. И рассказать, кто их туда отправлял. Кто отдавал приказ и какие задачи им ставили. А далее по цепочке показаний выяснить, какую роль в этом играл главнокомандующий - Петр Порошенко.