Космический корабль "Союз МС-14" с роботом Федором на борту успешно приземлился в Казахстане в ночь на 7 сентября.

Об этом говорится в Twitter робота.

"Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме", — говорится в заявлении "Роскосмоса".

Испытательный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находились робот Федор и грузы для МКС, состоялся 22 августа с космодрома Байконур.

По плану "Союз" должен был пристыковаться к МКС через двое суток, однако не смог этого сделать, как сообщалось, из-за проблем с системой сближения и автоматической стыковки "Курс" на модуле "Поиск".

Корабль пристыковался к космической станции со второй попытки 27 августа.

Антропоморфный российский робот Федор (позывной Skybot F-850) был создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. В экспедиции на МКС он собирал телеметрию и провел ряд экспериментов.

Ранее "Страна" сообщала, как на борту МКС в космосе внезапно сработал сигнал тревоги.