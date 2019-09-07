"Страна" сняла видео большого кортежа машин, который выезжает из московского изолятора "Лефортово".

Это происходит накануне предполагаемого обмена пленными между Украиной и Россией. Он должен состояться сегодня, 7 сентября. Онлайн-хронику обмена ведет "Страна".

Видно, как из ворот СИЗО выезжают четыре автомобиля дорожно-постовой службы, черный микроавтобус "Мерседес" и два больших автобуса вместительностью несколько десятов человек.

То есть на обмен могут повезти и 40, и 50 человек.

По информации "Страны", пленных везут в аэропорт Внуково-2, правительственный терминал. Списки с фамилиями должны появиться уже после прилета. Тогда же на сайте Кремля появится информация, кто помилован.

Ранее мы рассказывали о том, как эти автобусы подъезжали к следственному изолятору в Москве, где могут содержаться украинцы на обмен.

Также мы сообщали о формуле обмена, который может состояться сегодня.