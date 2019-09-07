В США подтвердили смерть пяти человек, куривших электронные сигареты.

Об этом говорится в стенограмме Центров по контролю и профилактике заболеваний США, опубликованной 6 сентября.

Отмечается, что случаи летального исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зарегистрированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон.

Кроме того, в 33 штатах зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно вызванных курением вейпа.

Накануне сообщалось, что около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.

Ранее Уляна Супрун рассказала украинцам про страшную смерть первого вейпера и предупредила, что безопасных сигарет не существует.