Рано утром 7 сентября в Днепре после окончания капитального ремонта открыли Центральный мост. Отныне переправа доступна в обе стороны, передает Днепр Вечерний.

Напомним, ранее между Владимиром Зеленским и Борисом Филолатовым случился спор, в котором президент потребовал от мэра Днепра закончить ремонт Центрального моста до 14 сентября или идти в отставку

"Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр и никто больше. Город, который я так люблю. Или держался я за свое кресло? Никогда. Я готов оставить его в любой момент. Например, в тот день, когда в городе появится аэропорт. Потому что Днепр хочет летать, а ему обрезали крылья", - сказал Борис Филатов в своем видеообращении.

Интересно, что на Центральном мосту со стороны левого берега появилась инсталляция, которая символизирует кресло главы Днепра.

По словам Филатова, теперь каждый может посидеть в кресле, на которое он поспорил.

Ранее сообщалось, что прокуратура занялась мостом в Днепре, из-за которого поспорили Филатов с Зеленским.