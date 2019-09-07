Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.

Медведев в трех партиях переиграл болгарского теннисиста Григора Димитрова -3:0 (7:6, 6:4, 6:3). Тем самым Медведев стал первым российским теннисистом, которому удалось выйти в финал турнира Большого шлема с 2005 года. Тогда в Австралии до решающего матча дошел Марат Сафин.

Соперник россиянина по решающему поединку определялся в противостоянии испанца Рафаэля Надаля и Маттео Берреттини из Италии. 23-летний итальянец стал одним из главных сенсаций на турнире, однако на этот раз опыт взял верх над молодостью. Надаль выиграл в трех сетах - 3:0 (7:6, 6:4, 6:1) и сразится за титул с Медведевым.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина без шансов уступила Серене Уильямс в полуфинале женского разряда US Open, куда пробилась впервые.

Также мы писали, что Надаль впервые за 5 лет обыграл Федерера этим летом во Франции.