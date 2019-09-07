Президент США Дональд Трамп пытается втянуть президента Украины Владимира Зеленского в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.

Об этом говорится в статье Washington Post.

По версии издания, Владимир Зеленский должен способствовать развитию расследования, открытого в Украине в отношении соперника Трампа по президентской гонке - Джо Байдена. Его сын Хантер входит в наблюдательный совет украинской газодобывающей компании Burisma.

Также сообщается, что пересмотр военной помощи для Украины был попыткой шантажа украинского лидера.

Отмечается, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который встречался с близким партнером украинского президента, посоветовал новоизбранному правительству возобновить расследование против Джо Байдена и его сына.

Как сообщала ранее "Страна", владелец салона Бентли в Киеве одолжил брату Байдена полмиллиона долларов, когда тот решал вопросы по Украине.