К следственному изолятору "Лефортово" в Москве подъехал автобус, из которого вышли "космонавты" - люди одетые в специальный камуфляж и шлемы. По форме они напоминают конвойных ФСБ.

Корреспонденту "Страны" удалось сфотографировать белый автобус у стен СИЗО, на котором в аэропорт могут повезти удерживаемых украинцев.

Позже к изолятору подъехал "Мерседес" с триколором.

Напомним, сегодня между Киевом и Москвой может состояться обмен пленными. Его ранее анонсировал адвокат удерживаемых с украинской стороны Валентин Рыбин.

"Страна" ведет онлайн-хронику обмена пленными.

Ранее мы рассказывали о том, что Киев отпустил из СИЗО артиллериста "ДНР" Владимира Цемаха. Это вызвало целый "майдан" сторонников Порошенко и националистов.

При этом в ценности Цемаха как свидетеля по делу "Боинга" пока многие сомневаются.