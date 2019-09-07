На Закарпатье таможенники задержали украинца, который пытался пронести через границу 315 литров пива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пятницу, 6 сентября в зону таможенного контроля таможенного поста Ужгород Закарпатской таможни ДФС заехал микроавтобус, который вел гражданин Украины. Таможенные формальности осуществлялись в "зеленом коридоре". Мужчина заявил, что перемещаемые им товары не подлежат письменному декларированию.

Однако во время таможенного контроля сотрудники обнаружили 315 литров пива. Пиво находилось в багажном отсеке автомобиля среди личных вещей. Действия гражданина имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 471 Таможенного кодекса Украины. Составлен протокол о нарушении таможенных правил, 315 литров пива изъяты.

Фото: пресс-служба таможни

Ранее "Страна" сообщала, что экс-премьер Молдовы пытался вывезти из страны 50 тысяч евро, но не срослось.

Также мы рассказывали, что таможня США задержала корабль, которым владеет JP Morgan, с кокаином на $1 млрд.