Возвращение Савика Шустера в прямой эфир телеканала Украина, где в пятницу вышла первая программа "Свобода слова Савика Шустера" получилось довольно масштабным: пришел даже глава Офиса президента Андрей Богдан, спиер Дмитрий Разумков, сопредседатель фракции "Оппоплатформы" Юрий Бойко и многие другие политики.

Как в Сети отреагировали на возвращение Савика?

Прежде всего, пользователи заметили непривычное для журналиста серьезного политического шоу поведение господина Шустера, который давно отсутствовал на рабочем месте.

"Включил канал #украина. Шоу Славика Шустера. Шустер начал с ...чтения мантры на санскрите. А потом начал на ломаном украинском читать стихи Лины Костенко. В общем похож на товарища , который вернулся из индийского ашрама или центра реабилитации , где пытался побороть свою алкогольную или наркотическую зависимость. Смотрим дальше", пишет Евгений Хурсин.

Скриншот: Facebook/Евгений Хурсин

Обратили внимание и на Владимира Кличко, который в последнюю неделю оказался на грани потери поста главы КГГА.

"Гениально:

- Если в бочку с солеными огурцами кидаешь свежий, через некоторое время он становится такой же. В. Кличко"

Скриншот: Facebook/Вячеслав Балицкий

Спецкор "Страны" Олеся Медведева так подвела итоги Шустера.

"В студии Савика Шустера на «Украине» Ахметова все потные. Видимо проблемы с кондиционером. Шустер хвастается изучением хинди и украинского, но ведёт шоу на русском. Орущий кот в квартире Бусутова, который вещает по скайпу, графика программы в стиле славных 90х. Геращенко снова примеряет амплуа главного расследователя всех преступлений в истории Украины. Такая вот премьера. Зато собрали все стороны политики".

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили изо всех сил радовался тому, что шоу снова в эфире.

"Так классно, что Савик вернулся, это как воплощение мечты!", написал Михо.

Скриншот: Facebook/Mikheil Saakashvili

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва увидел более серьезную проблему в шоу, чем мантры от Савика.

"Я может быть что-то пропустил, но я правильно понимаю, что на первом шоу Савика Шустера не было темы о решении Нацсовета по NewsOne? Шоу, кстати, называется "Свобода слова", написал Гужва.

Скриншот: Facebook/Игорь Гужва

Ведущий телеканала NewsOne, у которого отбирают лицензию тоже не понимает, как можно было обойти стороной такой инфоповод:

"Эфир Шустера

По ситуации с NewsOne ни слова!!!

А в остальном:

1.Гости вроде бы как были и ТОПовые, но жарких дискуссий не получилось

2. Главный поединок между Кличком и Богданом прошел как-то вяло. Без сюрпризов.

3. Темы программы были очень разнообразные и обсуждались очень быстро и поверхностно, как освобождение Цемаха, к примеру

4. Люди и анализ их эмоций это круто

5. Ну и самый запоминающейся момент это кот Бутусова. Мяукал прямо все его включение)

В следующий раз думаю будет лучше. Но про NewsOne надо было спросить как минимум.

Успехов".

Скриншот: Facebook/Андрей Павловский

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова подытожила весь эфир в своем Telegram-канале:

"Новое шоу Шустера.

10 фактов эфира

1. Савик Шустер все ещё импозантный мужчина с грустными живыми глазами. Эмиграция несколько дополнила образ ведущего. Он стал спокойнее, как островитянин, сохранивший счастье и момент истины на океанских рифах. Стал говорить тише, на затылке появились завитки, на запястье - языческий амулет.

2. Шустер остаётся единственным украинским телеведущим, который ведёт шоу на русском языке.

3. Шустер покидал Украину, когда в стране не было ни одного приличного ток-шоу, а вернулся на конкурентный рынок, где появились серьёзные разноголосые передачи, сильные ведущие и Савику придётся крепко постараться, чтобы вернуть себе статус первого, и не стать очередным.

4. У Шустера есть преимущество. Собственник канала. В отличие от Коломойского, Медведчука и Пинчука у владельца телеканала Украина Рината Ахметова нет партии в парламенте, нет политических интересов. И есть одно желание: сохраниться и сохранить бизнес. А значит он может дать большую свободу Шустеру. А это роскошь для телевизионных продюсеров и заявка на хороший старт, что видно уже по первому эфиру. В студии как стрижи на телеграфном столбе сидят: мэр Киева Кличко, глава Офиса президента Андрей Богдан, лидер ОПЗЖ Юрий Бойко и журналист Бутусов - по Skype. С орущим мартовским или голодным котом на заднем фоне.

5. У Богдана каминг-аут. "Я работал внутри Партии регионов. И знаю все изнутри", - сказал и посмотрел на Бойко. Переглянулось, почти перемигнулись. Улыбнулись друг другу одинаковыми зубами, как от одного стоматолога. Бойко поблагодарил за оценку высокой работы в прошлом. Богдан понял, что наболтал лишнего и зашатал ногой. Правой. Она у него живет своей жизнью, шатается как у студента на экзаменах.

6. У Богдана жесткий суржик. Даже не "львивська гвара". Как говорила моя педантичная преподавательница из универа - "рагульська мова. Вишуканий жлобостайл".

7. Богдан ссылается на социологию. Чем палится. Правление Зе это кураторство социологов. Делают то, что нравится людям здесь и сейчас.



8. Гости журят Богдана за пакет законопроектов, который депутаты монобольшинства бездумно голосуют в суе, без разбору и попытки вчитаться по сути. Богдан парирует словами классика. "Реформы делаются или быстро или никогда", - сказал он, оговорившись, что слова не его. Не уточнив, что цитирует раннего Порошенко.

9. Диета Антона Геращенко пошла насмарку. Худел-худел, а в экран так и не поместился.

10. Кличко высокий и большой. Как стал у микрофона около Богдана, так нога его правая опять зашаталась своей жизнью.

11. Ни слова про НьюсВан и желание властей закрыть конкурирующий канал.

Свобода Савика Шустера

Короче, с дебютом Савик!

Хорошей Вам игры".

Ранее "Страна" сообщала, что ГФС закрыла дело на Савика Шустера за неуплату налогов.

Также мы рассказывали, что генпродюсер Алексей Семенов покинул "Прямой" и переходит на канал "Украина".