Бывший король Малайзии султан Келантана Мухаммад V, который был женат на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, считает, что наделал ошибок в личной жизни.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Султан выразил сожаление, что решения, которые он принимал в своей частной жизни, повергли народ в смятение и привели к раздорам в социальных сетях.

Он также выразил неудовольствие в связи с появлением в интернете его личных фотографий и ложной информации о его жизни.

"Дворец Келантана глубоко возмущен и осуждает распространение в социальных медиа личных фотографий его королевского высочества султана Мухаммада V и всех неподобающих постов по поводу его частных и персональных дел, - говорится в официальном заявлении султана.

"Дворец Келантана решительно отрицает любые не соответствующие действительности и клеветнические комментарии, которые сопровождали фотографии", - отмечено в заявлении.

Отметим, что после развода Воеводина выложила в Instagram несколько снимков Мухаммада V и утверждала, что он называл детей "главной мечтой его жизни".

Именно из-за этого поста в соцсети и было принято решение о разводе.

Еще мы писали, что летом этого года экс-король Малайзиии и "Мисс Москва" стали родителями.