Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский считает, что экс-глава НБУ Валерия Гонтарева инсценировала ДТП с собственной травмой в Великобритании.

Об этом он написал на своей странице в Fаcebook.

"Учитывая, что Гонтарева сейчас ломает в Лондоне комедию про "преследования", чтобы не отправиться по экстрадиции в Украину - публикует фейковые видео и фото про "ДТП с переломами", - решил обратиться в Полицию Лондона с запросом, был ли такой инцидент, и в чем его суть", - написал Дубинский.

Он считает, что уверен в поимке "этой воровки на брехне" в очередной раз. В частности, депутат опубликовал запрос.

Ранее Валерия Гонтарева рассказала, что в Киеве сожгли машину ее невестки.

Также мы рассказывали, что посольство США заявило о необходимости быстро расследовать инциденты, связанные с Гонтаревой.