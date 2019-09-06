В Киеве вечером случилось смертельное ДТП, чье видео опубликовано в социальных сетях: перебегавший оживленную дорогу в неположенном месте пешеход буквально врезался в грузовик.

Как сообщает портал "Киев оперативный", смертельный случай случился на ул. Газопроводной.

"Пешеход-нарушитель по непонятным причинам, перебегал дорогу в неположенном месте и не заметил фуру. Скорая, которая прибыла на место происшествия констатировала смерть", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая и установит все обстоятельства происшествия.

Отмечается, что пересекать дорогу, где грузовик насмерть сбил пешехода, запрещается правилами дорожного движения.

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