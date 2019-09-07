Россия и Украина согласовали дату обмена осужденными и задержанными. Об этом рассказал “Ъ” источник, знающий детали переговоров.

Если все пройдет правильно, их доставят в Москву и Киев 7 сентября. В списках лиц на обмен бывший зенитчик из "ДНР" Владимир Цемах и осужденный в России по обвинению в терроризме Олег Сенцов.

Формула обмена

Граждан России и Украины, осужденных либо содержавшихся под стражей по обвинениям в терроризме, сепаратизме, дезертирстве, незаконном пересечении границы и совершении других преступлений, доставят в Москву и Киев самолетами 7 сентября.

Сначала шла речь об обмене по формуле "33 на 33", позже она преобразовалась в "35 на 35".

По состоянию на 6 сентября власти двух стран на 98% согласовали все детали. Украинский адвокат Валентин Рыбин в пятницу заявил:

"В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах".

Полные поименные списки лиц, подлежащих обмену, ни разу не обнародовались. В числе тех, кого Россия согласилась передать Украине, режиссер Олег Сенцов и моряки, задержанные в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Киев накануне обмена был готов передать Москве военнослужащих из Крыма Максима Одинцова и Александра Баранова, а также бывшего зенитчика Владимира Цемаха. Он важный свидетель по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году Boeing 777 (рейс MH17).

Как Олегу Сенцову подобрали обменный эквивалент

Поскольку с обеих сторон есть люди с разным юридическим статусом - как уже осужденные, так и те, кому только предъявлены обвинения, произвести их взаимное освобождение в точном соответствии с законодательством двух стран невозможно.

Поэтому обмен следует считать результатом приложения политической воли и гуманитарной акцией. При этом обе стороны понимают, что ни одна из них не станет заключать под стражу тех, кто был приговорен к тюремным срокам, которые еще не истекли. Решено, что ни одна из сторон попросту не станет в будущем поднимать вопрос о том, почему осужденные после обмена оказались на свободе, а не в тюрьме.

Как договаривались

Точная дата начала переговоров об обмене неизвестна. Украинская сторона сообщала, что президент Владимир Зеленский поднимал этот вопрос в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Впервые они созвонились 11 июля. Вторая беседа состоялась 7 августа.

О том, что стороны сумели значительно продвинуться в переговорах, стало известно 21 августа. Тогда сообщали, что Киеву передадут 24 украинских моряка, арестованных после инцидента в Керченском проливе. Однако проблема возникла с оформлением помилования осужденных за терроризм Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также получившего срок за диверсии Евгения Панова. Обычно в помилованиях таким заключенным отказывают.

В обозначенный тогда срок стороны не уложились. Между тем о том, что переговоры почти завершились, 5 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке сообщил президент РФ Владимир Путин. "По поводу обмена: я думаю, что он будет достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации",— заявил он.

"Исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые ведем в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно", - добавил Путин.

Изначально рассматривалась возможность осуществить обмен 6 сентября. Но к этой дате завершить все формальности не удалось.

Все ушли на фонд

Информация о том, кого на кого могут поменять, все это время появлялась порциями.

"Интерфакс" 21 августа сообщил, что на родину могут вернуться еще пять украинских граждан, осужденных в России по обвинению в различных преступлениях. Речь шла, в частности, об оказавшемся за решеткой по обвинению в незаконном хранении и ношении боеприпасов и оружия Владимире Балухе, отбывающем срок за содействие терроризму Павле Грибе, осужденном за экстремизм и подготовку терактов Александре Кольченко.

Еще двое украинцев - Николай Карпюк и Станислав Клых - получили сроки по обвинению в участии в 1990-х годах в военных действиях в Чечне и убийстве российских солдат во время двух чеченских войн.

В августе стало известно, что всех пятерых из СИЗО и колоний в разных российских регионах доставили в Москву и поместили в "Лефортово".

Правда, как отметил Владимир Путин на встрече во Владивостоке с Виктором Медведчуком, по выдаче осужденных Клыха и Карпюка у Москвы "особая позиция". Что это означает, российский президент не пояснил.

Сообщалось, что обменять также могут журналиста Романа Сущенко, получившего 12 лет за шпионаж, и Евгения Панова, которому назначили за диверсии в Крыму восемь лет заключения.

О том, кого готовится передать России украинская сторона, судили по изменению меры пресечения тем, кто находился под стражей.

Так, 22 августа украинский адвокат Валентин Рыбин, занимавшийся делами россиянина Евгения Мефедова и украинца Сергея Долженкова, сообщил “Ъ”, что 19 августа оба вышли на свободу после внесения залога - около $6 тыс. за каждого.

Деньги помог собрать депутат Верховной рады из фракции ОПЗЖ Николай Скорик. Одесситы Евгений Мефедов и Сергей Долженков оказались под стражей в 2014 году после майских беспорядков в Одессе, в результате которых погибли десятки людей, в том числе от пожара в Доме профсоюзов. Оба сначала проходили по статье "Массовые беспорядки". Позже им предъявили обвинения в попытке насильственного изменения или свержения конституционного строя и в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины.

Адвокат Рыбин рассказал, что вместе с Евгением Мефедовым к обмену готовят еще двух россиян - военнослужащих из Крыма Максима Одинцова и Александра Баранова.

При обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами

28 августа суд Киева освободил из-под стражи бывшего главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняли в госизмене. Впрочем, журналист, являющийся гражданином России и Украины, от участия в обмене отказался. Он не признает свою вину и говорил о планах добиваться снятия с себя обвинений.

Наконец, 5 сентября отпустили из-под ареста бывшего зенитчика из "ДНР" Владимира Цемаха, причастного к крушению малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) в 2014 году.

Освобождение Владимира Цемаха вызвало волну возмущения, причем не только в Киеве. Депутаты Европарламента и прокуратура Нидерландов призвали украинские власти не выдавать его России.

Между тем, по информации “Ъ”, выдача господина Цемаха была условием включения в обменный фонд режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет по обвинению в терроризме.

Когда шла работа над составлением и согласованием списков с обеих сторон, украинская сторона вычеркнула Владимира Цемаха из своего перечня. Когда он выпал, Москва поступила зеркально: из российского списка выбыл осужденный по обвинению в терроризме режиссер Олег Сенцов. Но, судя по всему, позже сторонам удалось договориться, и оба снова оказались в списках на обмен.