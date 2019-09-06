Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Владимир Зеленский "отпустил ситуацию" в Киеве и поручил ее главе офиса президента Андрею Богдану.

Об этом пишет ВВС.

"Я встречался с господином Зеленским, мы проговорили много вопросов. Понимаю, что ему нужно время для того, чтобы вникнуть, опуститься в материю и понять, что происходит. У него времени для этого еще не было, поэтому он отпустил ситуацию в Киеве и поручил ее Богдану", - сказал он.

По словам Кличко, вопросом снятия его с должности главы КГГА занимается лично Богдан.

"Убежден, что этим вопросом занимается Богдан. Я знаю, что он партнер Вавриша во многих строительных проектах в Киеве. Ну, и группа людей, которые это поддерживают. Убежден, что это командная игра", — сказал он.

Напомним, 4 сентября Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА.

Еще отметим, что главы фракций Киевсовета просят Зеленского назначить Кличко главой КГГА.