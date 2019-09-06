Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности перенёс на понедельник, 9 сентября, рассмотрение проекта закона о реформе органов прокуратуры (№1032).

Как передает "Интерфакс-Украина", на заседании комитета в пятницу среди прочего планировалось рассмотреть этот законопроект.

В начале заседания глава комитета предложил перенести рассмотрение проекта закона №1032 на понедельник, 9 сентября, на 16:00.

Члены комитета поддержали это предложение.

Кроме того, комитет перенесен и рассмотрение законопроекта о №1007 о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности Национальной гвардии, который определен президентом как неотложный.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский предлагает создать офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины, ликвидировать военную прокуратуру и должность главного военного прокурора.

Это предусмотрено внесенным главой государства законопроектом №1032 о внесении изменений в ряд законов Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры.

Кроме того, в закон Украины о прокуратуре вносятся изменения, что систему прокуратуры составляют офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры.

Вместо пункта о военных прокуратурах указано, что в случае необходимости решением генпрокурора могут формироваться специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения офиса генерального прокурора, на правах подразделения областных прокуратур, на правах подразделения окружных прокуратур.

Из закона о прокуратуре исключается пункт, что "в Генеральной прокуратуре Украины образуется (на правах самостоятельного структурного подразделения) Главная военная прокуратура, которую возглавляет заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор. На него приказом генерального прокурора может также полагаться выполнения других служебных обязанностей".

В списке прокуроров органа прокуратуры исключена должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.

Ранее сообщалось, что 4 сентября новый генпрокурор Руслан Рябошапка обезглавил прокуратуры четырех областей.

Также мы писали, что в обновленную Генпрокуратуру направили ходатайство о восстановлении дела против Пашинского.