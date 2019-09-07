Зеленский все равно уволил главу райадминистрации, которого до этого восстановил по решению суда
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Коляду с поста главы Кагарлыкской районной государственной администрации, что в Киевской области. Об этом говорится в распоряжении №315/2019-рп, которое опубликовано на сайте президента.
"Уволить Коляду Виктора Николаевича с должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в документе.
Скриншот: president.gov.ua
31 августа Зеленский, выполняя решение Верховного суда от 15 августа 2019 года, возобновил на должности главу райадминистрации в Киевской области, которого в 2017 уволил Президент Петр Порошенко.
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