Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Коляду с поста главы Кагарлыкской районной государственной администрации, что в Киевской области. Об этом говорится в распоряжении №315/2019-рп, которое опубликовано на сайте президента.

"Уволить Коляду Виктора Николаевича с должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в документе.

Скриншот: president.gov.ua

31 августа Зеленский, выполняя решение Верховного суда от 15 августа 2019 года, возобновил на должности главу райадминистрации в Киевской области, которого в 2017 уволил Президент Петр Порошенко.

Ранее "Страна" сообщала, что Рябошапка уволил с должностей еще 8 областных прокуроров.

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