Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Черный в пятницу, 6 сентября, выдал замуж дочь. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня выдал замуж! Даже всплакнул", - написал нардеп и выложил снимок с дочерью в свадебном платье.

Скриншот, фото: Facebook/ Виктор Чёрный

Отметим, что согласно данным из открытых источников, Виктор Черный родился 6 апреля 1968 в Донецкой области. Ему 51 год, он женат, имеет троих детей.

Напомним, в конце августа украинский певец Павел Зибров снова женился на супруге Марине - такой подарок он сделал ей на серебряную свадьбу.

Также мы писали, что российский олигарх из "кремлевского доклада" США женился на Мисс Блонд Украина-2013.