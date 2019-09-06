Черниговский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.

Об этом сообщила его жена Юлия Грымчак.

"Постановление апелляционного суда о применении меры пресечения: Оставить без удовлетворения! Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО!", - написала она на своей странице в Facebook.

Фото: www.facebook.com/Female.U

Напомним, вечером 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

18 августа Грымчака перевели в Черниговское СИЗО.