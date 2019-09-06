Мужчина изнасиловал в парке киевлянку на глазах у ее дочери и друзей, угрожая потерпевшей ножом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Потерпевшая – 38-летняя жительница Днепровского района. Вместе с друзьями и 14-летней дочерью она возвращалась домой через парк на улице Андрея Малышко. Они услышали женский крик и увидели, как неизвестный тянет девушку за волосы. Свидетели сразу позвонили в полицию и начали кричать, чтобы злоумышленник отпустил ее.

Мужчина переключил свое внимание на компанию, а девушке удалось убежать. Тогда злоумышленник достал нож и, угрожая потерпевшей, отвел ее в сторону и изнасиловал. После чего с места происшествия скрылся.

Сотрудники полка полиции особого назначения №1, прибывшие на место преступления, по приметам нашли и задержали мужчину. Свидетели и потерпевшая его опознали.

Установлено, что злоумышленник –30-летний киевлянин. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит от трех до пяти лет заключения. Назначено проведение необходимых экспертиз, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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