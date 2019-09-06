Международные партнеры в первом полугодии 2019 года направили в Украину технической помощи на миллиард долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствует информация Министерства экономического развития и торговли.

Так, в первом полугодии текущего года международного технической помощи Украине было выделено на $5,9 млрд, которые были адресованы на реализацию 522 проектов. В аналогичное время 2018 года - это 477 проектов общей проектной стоимостью $ 4,9 млрд.

В I полугодии крупнейшими донорами были США - более $ 2,2 млрд, ЕС - $ 470 млн, Германия - $ 345 млн, Канада - $ 141 млн. По сферам целевого назначения финансировались проекты МТП в сфере ядерной безопасности - $ 2,6 млрд (45%), нацбезопасности и обороны - $ 1,4 млрд (24%), управления и гражданского общества - $ 447 млн (8%), на восстановление Донбасса и поддержку внутренне перемещенных лиц - $ 364 млн (6%).

В Минэкономразвития также отмечают, что еще были подписаны три договора с правительством Китая на поставку медоборудования для семи больниц, 50 спасательных машин для ГСЧС и 200 млн юаней (около $ 30 млн); четыре договора с правительством США на сумму $ 88 млн; пять соглашений с Еврокомиссией о финансировании программ на сумму 126,9 млн евро и один договор с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) на $ 350 000.

Напомним, сенаторы США пообещали Зеленскому военную помощь Украине, если не в этом, то в следующем году.

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