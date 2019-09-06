Сарненский суд Ровенской области постановил, что директор НАБУ Артем Сытник виновнен в коррупционном правонарушении. Теперь он не сможет занимать должность директора НАБУ.

Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Суд постановил, что Артем Сытник виновен в административном правонарушении за то, что отдыхал в охотничьем хозяйстве "Полесье - Сарны". Это коррупционное правонарушение так как стоимость отдыха превышает ограничения, установленные законом относительно получения подарков.

Сытник должен заплатить 3400 гривен штрафа, а также его внесут в реестр лиц, которые совершили коррупционные правонарушения. После этого он не сможет занимать должность директора НАБУ.

Скриншот: Twitter/Лариса Сарган

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за недекларирование его отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области. Генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что Сытник не заплатил за отдых в Ровенской области. Ранее в ГПУ сообщали, что Госбюро расследований открыло на Сытника дело о получении "неправомерной выгоды в особо крупном размере".

Ранее "Страна" сообщала, что детективы НАБУ получили доступ к секретной информации Приватбанка.

Также мы сообщали, что Сытник рассказал о давлении на суд по делу Мартыненко.