Адвокат осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что россиянин, которого до сих пор не привезли в пункт сбора лиц, участвующих в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, - воевавший в батальоне т.н. "ЛНР" Руслан Гаджиев. Об этом сообщает "Интерфакс".

Указа о его помиловании по состоянию на вечер пятницу, 6 сентября, также нет. По словам адвоката, возможно, Украина не хочет выдавать Гаджиева России, несмотря на то, что его имя есть в списке лиц, которые участвуют в обмене. Рыбин считает, что это может осложнить ситуацию с обменом.

"Выданы указы о помиловании порядка 12 осуждённых россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена", - сообщил также адвокат

По данным масс-медиа, Гаджиев воевал в батальоне т.н. "ЛНР" "Август" и попал в плен в танковом бою в январе 2015 года. Артемовский городской суд приговорил Гаджиева к 15 годам колонии строгого режима.

Напомним, по данным СМИ, обмен пленными должен произойти 7 сентября, а формула может меняться вплоть до этой даты, хотя изначально предполагалось, что это будет "35 на 35".

Также мы писали, что 5 сентября президент РФ Путин встретился с Медведчуком и подтвердил скорый обмен.