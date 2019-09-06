На заседании правительства в пятницу, 6 сентября, Кабмин продолжил кадровую ротацию, назначив 11 новых и уволив 7 старых заместителей министров.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Уточняется, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя - Тараса Высоцкого и заместителя-торгового представителя Украины Тараса Качку.

По два новых заместителя получил министр образования и науки, ими стали Петр Коржевский и Егор Стадный; министр социальной политики, ими стали Олег Коваль и Сергей Нежинский. Первого заместителя получил вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Им стал Алексей Вискуб.

Заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц стал Александр Терещенко; замом министра финансов - Геннадий Плис; заместителем министра развития громад и территорий - Эдуард Кругляк.

Кроме того, Кабмин принял решение об увольнении согласовали относительно Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николая Шамбира из Министерства социальной политики, Вадима Трояна из МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из секретариата Кабмина.

Кроме того, на заседании министры приняли проекты решений президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности главы Харьковской областной государственной администрации. Также был утвержден проект решения президента о ее повторном назначении главой Харьковской ОГА.

Члены правительства также согласовали решение о назначении президентом трех заместителей главы Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и Дмитрия Романюка.

Напомним, Антон Геращенко может стать замминистра внутренних дел.

Также мы писали, что Кабинет министров уволил замминистра социальной политики Ларису Попову.