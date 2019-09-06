В селе под Киевом во время совместного распития спиртных напитков ревнивый муж набросился с ножом на своего товарища и нанес ему раны в живот бедро и лицо. Новость передает пресс-служба полиции Киевской области.



В селе Половецкое в Киевской области во время совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт. Ревнивый муж решил, что друг ухаживает за его женой, которая также была с ними. Ревнивец нанес оппоненту несколько ударов кухонным ножом.

Потерпевшего доставили в больницу в Сквире, там врачи сообщили полиции о ножевом ранении. У 43-летнего мужчины были колото-резаные раны живота, лица и правого бедра.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение, направлено ходатайство в Сквирский районный суд об избрании меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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