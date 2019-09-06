Скончался гитарист, автор песен и музыкальный продюсер Дэн Уорнер. Он умер в Майами в среду, 4 сентября. Причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщает Billboard.

Музыкант записывал студийную сессию в студии в Майами. После записи гитарист отправился в его любимый голливудский бар Shenanigans. Там он вместе с группой отыграл сет, а когда уходил со сцены, случился сердечный приступ и музыкант умер на месте.

Уорнер был сессионным музыкантом, принимая участие в записи песен и альбомов мировых звезд. Среди них Майкл Джексон, Мадонна, Барбра Стрейзанд, Селин Дион, Шакира, Рики Мартин, Энрике Иглесиас и другие.

Кроме того Уорнер был директором ежегодного концерта Latin Grammys. Он также награжден премией Грэмми и четырьмя Latin Grammy

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