Кабинет министров Украины предлагает создать Долговое агентство, чтобы эффективно управлять государственным бюджетом и госдолгом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Уточняется, что такое агентство будет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и будет подчиняться Министерству финансов Украины. Правительство планирует передать соответствующий законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", утвержденный на его заседании в пятницу, 6 сентября, Верховной Раде.

Долговое агентство необходимо для более эффективного управления бюджетными средствами и реализации долгосрочных целей по управлению госдолгом, а также соответствует европейской практике.

Напомним, в начале сентября Минфин Украины начал выплачивать крупные суммы по госдолгу.

Также мы писали, что за июль-2019 госдолг Украины вырос на $2 миллиарда.