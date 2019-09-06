В среду, 4 сентября, Антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать за основу и в целом президентский проект закона (№1025) о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект №1025 в Верховную Раду 29 августа. Он предполагает, что подсудность ВАКС должна распространяться на производства, начатые после 5 сентября 2019 года и до этой даты - однако во втором случае речь идет только о делах, которые расследовали НАБУ и САП.

Все ходатайства и обвинительные акты по этим делам подаются следственным судьям ВАКС, апелляционные жалобы – в Апелляционную палату ВАКС. Если дела не рассмотрены в первой и апелляционной инстанциях до дня начала работы суда, такие производства передаются в ВАКС для рассмотрения в установленном порядке.

Это необходимо, чтобы разгрузить суд и дать ему возможность сосредоточиться на делах, касающихся топ-коррупци.

Напомним, Зеленский подавал аналогичный законопроект в Раду 8-го созыва в начале июля. В Офисе президента указали тогда, что предложенными изменениями в закон о ВАКС уточняется его подсудность.

Также мы писали, что в сентября в Украине начал работу Антикоррупционный суд.