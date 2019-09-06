Два человека погибли и еще двое травмированы в ДТП, которое произошло на автодороге "Львов-Шегини" в селе Гостинцеве Мостиского района Львовской области.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции во Львовской области.

Авария произошла около 15:45 в пятницу, 6 сентября. 69-летний водитель внедорожника "Мерседес" сначала наехал на двоих пешеходов, потом - на велосипедиста. После этого автомобиль съехал с дороги в кювет.

В результате наезда велосипедист умер от полученных травм, также погиб водитель автомобиля. Пешеходы госпитализированы в Мостискую районную больницу.

Полиция устанавливает причины ДТП.

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