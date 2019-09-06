Центральная избирательная комиссия, которая запросила 467 млн грн на возмещение партиям финансирования агитации, объявила, что местные выборы обойдутся бюджету в 2,238 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Комиссия утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" к проекту государственного бюджета Украины на 2020 год.

Также ЦИК утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" к проекту государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 95,5 млн грн.

Также утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731110 "Возмещение затрат политическим партиям, связанным с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины" к проекту Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 467,3 млн грн.

Кроме того, утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" к проекту государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 44,2 млн грн.

Напомним, у Зеленского объяснили, когда уместно провести местные выборы - после завершения реформы децентрализации.

Также мы писали, что только бюллетени для перевыборов в Раду обошлись в 300 миллионов.