В четверг, 5 сентября, в Харькове четверо мужчин напали на полицейских, которые охраняли семью бизнесмена, потерпевшего в деле о вымогательстве.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Харьковской области.

6 сентября Харьковская городская прокуратура № 3 утвердила сообщение о подозрении четырем жителям Харькова, угрожавших полицейским при исполнении ими служебных обязанностей (ч. 1 ст. 345 УК Украины). Подозреваемым от 30 до 37 лет.

Сам инцидент произошел 5 сентября. Когда семья собиралась на работу, возле дома их ждала группа агрессивно настроенных мужчин, которые попытались прорваться к супругам в обход правоохранителей, которые обеспечивали им государственную охрану. Полицейские их не пустили. Тогда нападавшие начали угрожать сотрудникам спецподразделения, фотографировали полицейских на мобильный и угрожали, что имея их фото, они легко найдут родственников правоохранителей и расправятся с ними.

На место прибыло подкрепление, правоохранители посадили предпринимателей в машину и покинули место происшествия. Но нападавшие погнались за ними на автомобиле и пытались их "подрезать".

У офиса бизнесменов конфликт продолжился. Нападавшие вновь угрожали жизни и здоровью правоохранителей и пытались прорваться к бизнесменам. В конце концов полицейские пресекли противоправные действия нападавших.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Прокуратура готовит ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, в начале сентября под Киевом бывшие сожители напали на полицию со слезоточивым газом и разбили патрульную машину.

Также мы писали, что на Закарпатье подозреваемый в преступлении при попытке бегства наехал на полицейского.