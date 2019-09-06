Правоохранители Киева разоблачили лабораторию по изготовлению психотропных веществ и задержали троих человек, которые там работали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в четверг, 5 сентября.

"Во время проведения обысков по местам проживания фигурантов правоохранители изъяли около 300 гр психотропного вещества амфетамин, лабораторное принадлежности, которые использовались для изготовления наркотиков, вещество растительного происхождения, денежные средства в сумме почти 70 тыс гривен и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 3 человека. Им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 307 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Изъятые вещи и предметы направлены в экспертное учреждение для проведения экспертиз.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

Ранее "Страна" сообщала, что полиция накрыла в Киеве лабораторию по изготовлению психотропов.

Кроме того, мы рассказывали, что ураган "Дориан" выбросил на пляжи Флориды пакеты с кокаином.