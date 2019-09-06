В пятницу, 6 сентября, безналичный доллар в Украине потерял 11 копеек. Межбанк сегодня закрылся в рамках 25,05-25,09 грн/$. Об этом пишет UBR.ua.

Как сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, пятница стал днем бурных валютных распродаж, и объем сделок на торгах достиг $200 млн.

"Сегодняшние торги прошли под знаком перевеса валютного предложения при умеренной активности, характерной для заключительного дня недели. Что позволило регулятору продолжить и усилить вчерашнюю практику выкупа излишков валюты неоднократным участием в торгах", - прокомментировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По оценкам финансистов, регулятор совокупно приобрел от $50 млн до $70 млн. Это достаточно много для текущей недели. В последнее время НБУ покупал на безналичном рынке совсем небольшие объемы.

Если вчера главным продавцом валюты на межбанке был НАК "Нафтогаз", то сегодня финансисты отмечали активность крупных экспортеров и банков с иностранным капиталом: Ситибанк, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк и пр. По мнению экспертов, распродажа связана с уплатой налогов и инвестициями, которые сейчас заходят.

Напомним, стоимость покупки доллара 6 сентября падала ниже 25 гривен.

Также мы писали, что ранее банкиры заявили, что курс доллара опускают под валютные распродажи "Нафтогаза".