В Киеве задержаны четыре человека, которые причастны к распространению поддельной валюты в столице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В состав преступной группы входило 3 гражданина Украины и гражданин Казахстана. Поддельные деньги ввозились на территорию Украины из Турции.

Злоумышленников поймали "на горячем" при попытке сбыть 25 000 поддельных евро. Во время задержания у них изъяли еще 21 тысячу поддельных евро.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ст. 199 УК Украины. Следствие по делу продолжается, также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ уверяет, что в Украине стало меньше поддельных банкнот.

Кроме того мы рассказывали, что в Киеве ищут фальшивомонетчика, пытавшегося несколько раз разменять поддельные 100 долларов.