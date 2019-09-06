В пятницу, 6 сентября, состоялось заседание Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, на котором рассматривался президентский законопроект №1009, которым предлагается расширить права генерального прокурора Украины и отменить "поправки Лозового".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На заседании не было генерального прокурора Ураины Руслана Рябошапки, но присутствовали представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, начальник Нацполиции Сергей Князев, его заместитель Виталий Неведа.

Члены комиссии рассмотрели законопроект Зеленского под номером 1009, которым предлагается расширить права генерального прокурора Украины. Отметим, что этот документ предусматривает отмену "поправок Лозового", которые сужали возможности правоохранительных органов бесконечно долго расследовать уголовные дела и вводили другие ограничения.



У членов комитета возник вопрос срокам рассмотрения дела. Нардеп от "Оппозиционной платформы" Григорий Мамка предложил отправить "поправки Лозового" на доработку в Правовой комитет, так как это их профиль, чтобы в дальнейше не возвращаться к этому вопросу. Однако Руслан Стефанчук подчеркнул неотложность данного законопроекта. В итоге Комитет 16 голосами поддержал проект закона №1009.

Отметим, что данным документом, помимо отмены "поправок Лозового", предлагается предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий. Также отменяется норма, которая запрещает без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата.

На заседании 6 сентября Комитет также рекомендовал Раде рассмотреть законопроект №1080 (декриминализация фиктивного предпринимательства). Следующее заседание Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности назначено на 9 сентября в 16:00.

Напомним, Комитет Рады рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект Зеленского об импичменте.

Также мы писали, что В комитете Рады рекомендовали направить законопроекты Зеленского об изменении Конституции в суд.