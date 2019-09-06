В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство бывшей жены.

Во время ссоры пьяный подозреваемый выстрелил в женщину из ружья для подводной охоты, снаряженного гарпуном.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Утром 5 сентября 2019 в правоохранительные органы столицы поступило сообщение о госпитализации 51-летней женщины с огнестрельным ранением. Следователи выехали к пострадавшей и выяснили, что у женщины накануне возник конфликт с ее бывшим мужем.

Во время ссоры мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в пострадавшую из ружья для подводной охоты, снаряженной металлической стрелой (гарпуном). Теперь она в больнице с диагнозом - непроникающее ранение грудной клетки с наличием инородного тела.

Злоумышленника, который после совершения преступления скрылся, задержали. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).

"Киевской местной прокуратурой №8 в Святошинский районный суд Киева подано ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве больной раком мужчина закрылся от жены на балконе и выстрелил себе в подбородок.

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