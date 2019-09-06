В Киеве журналистка канала "2+2" Катерина Колган стала жертвой нападения агрессивного водителя. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook

Съемочная группа телеканала в столичной Борщаговке снимала сюжет о водителях, которые нарушают правила дорожного движения и выезжают на встречную полосу.

Одному из них, управлявшему Porsche Panamera Катерина Колган сделала замечание. "Но мужчина так просто это не оставил. Через несколько минут он вернулся, опустил стекло и начал хамить. А когда увидел, что я начала фиксировать наш разговор на мобильный телефон, ударил меня, выбил из рук телефон, переехал его задним колесом и скрылся", - написала журналистка.

Фото: facebook.com

В комментарии Национальному союзу журналистов (НСЖУ) Катерина Колган подтвердила, что расценивает действия нападающего как сознательную атаку и препятствовании журналистской деятельности, сообщил в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

По ее словам, водитель понимал, что кидается на журналистку, потому что Катерина была одета в брендированную футболку с названием канала и программы. В руках держала микрофон, а рядом шел оператор с камерой. На место инцидента - киевский район Борщаговку - вызвали полицию. Журналистка написала соответствующее заявление.

"Национальный союз журналистов Украины осуждает нападение на коллегу и призывает правоохранительные органы провести оперативное расследование инцидента. Требуем справедливого весомого наказания для нападавших на журналистов", - заявил Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Чернигове двое неизвестных жестоко избили известного местного журналиста, когда тот вышел на утренний спорт.

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