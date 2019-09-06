В пятницу, 6 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект об импичменте президента, поданный Владимиром Зеленским. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Члены комитета проголосовали за указанный законопроект 17 голосами. Возражения были только у представителя партии "Голос" Романа Лозинского, который предлагал переработать закон. В частности, он предлагал снизить барьер в 337 голосов, необходимый для обращения депутатов в Конституционный суд, до 300.

Отметим, что на заседании комитета не было представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

Согласно президентскому законопроекту №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)", Рада может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды. В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте председательствующий от имени парламента приносит главе государства извинения.

Напомним, в комитете Рады рекомендовали направить законопроекты Зеленского об изменении Конституции в суд.

Также мы писали, что Стефанчук хочет принять новый регламент Рады, "который обеспечит быстрое решение вопросов".