В пятницу, 5 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился 25,065 грн/$1 с 25,175 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Так, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,05-25,08 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 6 сентября укрепился до 25,1083 грн/$1 с 25,3425 грн/$1.

Также Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на 9 сентября. Национальная валюта укрепилась до 25,086035 грн/$1 по сравнению с 25,310639грн/$1 6 сентября.

Напомним, в обменках и банках курс доллара 6 сентября падал ниже 25 гривен.

Также мы писали, что банкиры заявили, что курс доллара опускают под валютные распродажи "Нафтогаза".

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