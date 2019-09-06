Сегодня утром ВСУ выпустили по югу так называемой "ДНР" 45 мин и снарядов различного калибра, две женщины получила ранения. Об этом заявил представитель "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, ВСУ применяли 152-миллиметровые артиллерийские установки и минометы калибров 82 и 120 мм по поселкам Качкарское и Роза в Новоазовском районе. Из минометов обстреливали Григорьевку, Ленинское, Коминтерново, Первомайское и Саханку. В общей сложности по южным селам ДНР выпущено 45 боеприпасов, из которых 30 – артснаряды калибром 152 мм.

"В результате обстрела населенного пункта Роза пострадали две мирные жительницы, им оказана медицинская помощь. Обе они госпитализированы", - заявил представитель СЦКК.

Напомним, ранее стало известно, что Украина свозит в пункт обмена пленными задержанных россиян. Обмен может произойти в ближайшие сутки.

Напомним, что в Минске Украина предложила вернуть россиян в группу по контролю за соблюдением Минского протокола.

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