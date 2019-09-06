Адвокат осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин заявил сегодня, 6 сентября, что обмен "35 на 35" под угрозой срыва. По его словам, украинская сторона не привезла в пункт обмена одного человека. Об этом он рассказал в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

"По состоянию на сегодня, 6 сентября, в 16:45, в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все, по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах. Однако, на дату, указанную выше, в одном из следственных изоляторов Украины остается человек, гражданин Российской Федерации, фамилию которого я пока не называю, которого СБУ почему-то не доставила в пункт сбора лиц, участвующих в обмене", - заявил он в видеообращении.

Он призвал всех, кто имеет отношение к переговорам по обмену, к доставке лиц, участвующих в обмене, соблюдать ранее достигнутые договоренности. "Я предупреждаю участников обмена с российской стороны - одного из ваших не доставили в пункт сбора. Обратите на это внимание. Я надеюсь, что сегодня эта ошибка будет исправлена", - отметил Рыбин.

Видео: facebook.com

Напомним, что на Майдане в Киеве порохоботы и националисты устроили акцию против выдачи России Цемаха.

Также мы писали о том, что формула обмена заключенными между Украиной и Россией может поменяться в последний момент.