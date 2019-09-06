Экс-нардепу от Радикальной партии Олега Ляшко Сергею Скуратовскому сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию. Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему народному депутату от Радикальной партии Сергею Скуратовскому. Он подозревается в сокрытии наличия у его семьи корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн. грн, пользования транспортным средством Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением, стоимостью 1,5 млн грн.

"В связи с тем, что местонахождение лица в настоящее время не установлено, сообщение о подозрении вручено предусмотренным ст. 278 УПК Украины способом для вручения сообщений. В настоящее время принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого", - сказано в сообщении.

Скриншот: Facebook/ Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Сергей Скуратовский. Фото: zn.ua

Сергею Скуратовскому 48 лет. В 2000-2014 годах был владельцем и директором строительной фирмы "Грин-грей". В 2010 году был избран депутатом в Киевский областной совет от партии Арсения Яценюка "Фронт перемен". В 2014 - 2019 годах был депутатом Верховной Рады 8 созыва от Радикальной партии Олега Ляшко, также руководител Киевской областной организацией политсилы.

Напомним, 5 сентября прокуратура Киевской области сообщила о подозрении экс-нардепу от Радикальной партии Олега Ляшко Сергею Скуратовскому, который в 2018 году вступил в конфликт с главой Плахтянского сельсовета Киевщины Александром Сорочаном и нанес ему телесные повреждения. Скуратовского объявили в розыск.

А 12 марта САП направила генпрокурору представления о снятии неприкосновенности с нардепов Скуратовского и Дзензерского. Указывалось, что при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ собрали достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности этих нардепов за представление заведомо недостоверных сведений в декларации. Но их вернули в САП.