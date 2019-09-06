Желько Комшич, председатель Президиума Боснии и Герцоговины заявил, что государство разделяет позицию Европейского Союза по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Об этом сообщает боснийское издание Dnevni avaz.

Комшич опубликовал заявление в ответ на дипломатическую ноту протеста Украины из-за того, что ранее член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил российским СМИ о принадлежности оккупированного Крыма России.

Председатель отметил, что позиция Додика и его поддержка незаконной аннексии Крыма - это не позиция государства, а личная позиция.

"Босния и Герцеговина как претендент на статус кандидата в члены ЕС по-прежнему привержена позиции Европейского Союза о том, что суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться", - говорится в заявлении.

Комшич также напомнил, что в марте 2014 года ЕС ввел ограничительные меры в отношении России.

"Эти меры были приняты в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Экономические санкции в настоящее время продлены до 31 января 2020 года", - говорится в сообщении.

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