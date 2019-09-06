В Виннице задержали 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в пытках над приемными детьми и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. Об этом сообщает Винницкое управление Нацполиции в пятницу, 6 сентября.

У мужчины на воспитании находятся двое приемных детей: 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Это дети его бывшей жены, которая в 2017 году судом была лишена родительских прав.

Фото: пресс-служба Национальной полиции

Мужчина распространял фото и видеоматериалы, содержащие детскую порнографию в группах в социальных сетях и в мобильных приложениях. Во время обыска в квартире подозреваемого следователи изъяли электронные носители информации.

"В ходе досудебного расследования будет установлено происхождение материалов, содержащих детскую порнографию и детей, изображенных на них. Также было установлено, что дети не присмотрены должным образом, проживают в антисанитарных условиях, спят на полу на матрасе. В воспитании мужчина применяет к малолетним детям физическое насилие", - говорится в сообщении.

По результатам возбуждены уголовные дела по статьям об изготовлении и распространении порнографии, а также пытки (ч.4 ст.301, ч.2 ст.127 УК Украины). Решается вопрос об объявлении подозреваемому о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

Дети сейчас находятся в детских заведениях, с ними работают психологи.

Ранее "Страна" сообщала, что в Полтаве суд освободил из-под стражи 51-летнего киевлянина, подозреваемого в изготовлении, сбыте и распространении детской порнографии. А в США на 20 лет осудили украинку, снимавшую порно со своей двухлетней дочкой.





















Нацполиция Украины

