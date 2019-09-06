Утренняя стрельба в Киеве произошла не в троллейбусе, а на улице - Киевпасстранс
Стрельба утром 6 сентября на улице Федорова в Киеве произошла не в троллейбусе, а на улице. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевпасстранс".
"Не распространение, пожалуйста, фейки. Утренняя стрельба произошла на улице. Не в троллейбусе. Делом занимается полиция", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что после того как между двумя пассажирами троллейбуса возник конфликт, один из участников конфликта достал из рюкзака пистолет и открыл стрельбу в сторону другого.
Скриншот: Facebook/ Київпастранс / Kyivpastrans
Как сообщалось ранее, 2 сентября в Киеве владелец кафе решил усмирить шумную компанию стрельбой из пистолета.
Также мы писали, что на курорте под Одессой неизвестный открыл стрельбу, один человек погиб.
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