Стрельба утром 6 сентября на улице Федорова в Киеве произошла не в троллейбусе, а на улице. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевпасстранс".

"Не распространение, пожалуйста, фейки. Утренняя стрельба произошла на улице. Не в троллейбусе. Делом занимается полиция", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что после того как между двумя пассажирами троллейбуса возник конфликт, один из участников конфликта достал из рюкзака пистолет и открыл стрельбу в сторону другого.

Скриншот: Facebook/ Київпастранс / Kyivpastrans

Как сообщалось ранее, 2 сентября в Киеве владелец кафе решил усмирить шумную компанию стрельбой из пистолета.

Также мы писали, что на курорте под Одессой неизвестный открыл стрельбу, один человек погиб.