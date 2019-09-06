Генпрокурор Руслан Рябошапка в пятницу, 6 сентября, подписал приказы об увольнении прокуроров в восьми областях, сообщает пресс-служба ГПУ.



Так, должностей лишились прокуроры Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей.



Напомним, что до этого Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Вчера Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора, который с 2014 по 2016 год уже занимал аналогичную должность, но потом уволился.



Также на этой неделе генпрокурор уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Он направлен в распоряжение Минобороны.

Ранее "Страна" разбиралась, как Зе-команда готовит революцию в ГПУ.