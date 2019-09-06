С момента перехода общественного транспорта Киева на автоматизированную систему оплаты проезда КП "Киевпасстранс" сократит почти 1100 кондукторов. Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы предприятия пишет "КиевВласть".

Приказ о сокращении всех должностей контролеров-кассиров (кондукторов) датирован 15 августа 2019 года. Согласно документу, должности контролеров-кассиров в фактическом количестве 1088 человек (по штатному расписанию, должно было быть 1767 человек) сокращаются с 1 ноября 2019 года.

На предприятии заявляют, что о сокращении работников было объявлено заранее, уволенные сотрудники получат выходное пособие, а некоторым из них предложат другие вакантные должности КП, в частности, контролеров.

Отмечается, что постепенное сокращение должностей кондукторов происходило по меньшей мере последние три года. Так, по состоянию на начало 2017 года по факту в "Киевпастрансе" работало 1257 кондукторов (по штату 1873 единиц), на начало 2018 года – 1123 (по штату 1847 единиц), а на 1 июля текущего года – уже 1088 (по штату 1767 единиц).

Напомним, в Киеве с 1 ноября будет прекращена продажа бумажных билетов в наземном общественном транспорте, а также зеленых бесконтактных карточек и жетонов в метро.

Также мы писали, что в конце августа 10 станций киевского метро перестали продавать проездные карты.