Владимир Зеленский возложил на Офис президента Украины представительство в судах интересов главы государства и созданных президентом для выполнения своих полномочий вспомогательных органов и служб. Об этом идет речь в указе президента, опубликованном на сайте главы государства.

Уточняется, что своим указом президент дополнил утвержденное 25 июня 2019 года Положение об Офисе президента.

Зеленский также признал утратившим действие указ президента от 12 августа 2010 года, которым представительство интересов главы государства в судах возлагалось на администрацию президента, а глава АП обеспечивал осуществление администрацией данных функций.

Отметим, что главой ОП является Андрей Богдан.

Фото: president.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что президент подписал указ об упрощении работы центров предоставления админуслуг.

Также мы сообщали, что Зеленский своим указом вывел из состава СНБО людей Порошенко и ввел своих.