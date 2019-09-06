Прокуроры объявили депутату Киевского городского совета подозрение в использовании поддельного диплома об образовании. Об этом 6 сентября сообщила прокуратура Киевской области в Facebook.

"Прокурором Киевской области сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа)", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что этот депутат Киевского горсовета VIII созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из вузов.

Фамилию депутата прокуратура не сообщает.

Фото: facebook.com

По данным СМИ, вероятно, речь идет о Сергее Майзеле – депутате Киевсовета от фракции "Солидарность", экс-директора коммунального предприятия "Киевпастранс" и бывшего руководителя транспортного департамента КГГА.

Фото: kievvlast.com.ua

Еще весной 2017 года "Схемы" писали, что он якобы получил диплом в Ивано-Франковском университете. Однако в этом вузе журналистам сообщили о том, что такой диплом не выдавался. После запроса журналистов в КГГА Сергея Майзеля уволили.

Напомним, что тогда еще премьер Гройсман отрицал наличие у НАБУ дела против него по факту подделки диплома о высшем образовании.

Также мы писали о том, что СБУ задержала банду, которая подделывала больничные в промышленных масштабах.